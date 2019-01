Der Kader des deutschen Teams zum Durchklicken:

Die Handball-WM in Deutschland und Dänemark (10. - 27. Januar 2019) steht bevor. Am Sonntag (6. Janaur) steht die Generalprobe gegen Kiel an. Am gleichen Tag wird Bundestrainer Christian Prokop seinen Kader von 18 auf 16 Spieler reduzieren.

Zwei Akteure müssen also die bittere Pille schlucken, bei der Heim-WM zuschauen zu müssen, auch wenn sie zum "inneren Kreis" gehören, wie Prokop immer wieder betont. SPORT1 prognostiziert, wer dabei ist - und wer zittern muss