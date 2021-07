Olympia wirft seine Schatten voraus!

Um perfekt für die Titelkämpfe in Tokio gerüstet zu sein, absolviert die deutsche Handball-Nationalmannschaft ein Drei-Nationen-Turnier in Nürnberg. Um sich den letzten Schliff für den großen Wurf zu holen, geht es am Freitag ab 20.15 Uhr gegen Brasilien (SPORT1 überträgt live), ehe am Sonntag WM-Viertelfinalist Ägypten auf dem Programm steht.

Die Spiele nehmen einen wichtigen Platz in der Vorbereitung auf das Olympische Handballturnier ein, denn bereits am 24. Juli muss das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gegen Europameister Spanien in das Turnier starten.

Die Übertragungszeiten im Überblick © SPORT1

Deutschland muss mindestens Platz 4 der Gruppe erreichen, um bei den Olympischen Spielen das Viertelfinal-Ticket zu buchen. Spannend: Der kommende Gegner Brasilien ist in Tokio ebenfalls ein deutscher Gruppengegner. Ägypten spielt in der Parallelgruppe.

In Nürnberg hat nun jeder Spieler nochmal in einer Wettkampfsituation die Chance, den Bundestrainer von sich zu überzeugen und sich für einen Platz in der Startaufstellung zu empfehlen.

Auch das Spiel am Sonntag gegen Ägypten wird LIVE auf SPORT1 übertragen. Deutschlands führende 360°-Sportplattform zeigt zudem die Partie Ägypten gegen Brasilien am Samstag, 10. Juli, live ab 14:45 Uhr im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de .

So können Sie das Spiel Deutschland - Brasilien LIVE verfolgen:

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de