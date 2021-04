Die deutschen Handballer haben ihre weiße Weste in der EM-Qualifikation gewahrt.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann am Donnerstag das Auswärtsspiel in Bosnien und Herzegowina mit 26:24 (15:15) und baute seine Serie im Wettbewerb auf 19 Quali-Siege in Folge aus. (NEWS: Alles Wichtige zum Handball).

Linksaußen Marcel Schiller war in Bugojno mit zehn Treffern der erfolgreichste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die ihre Teilnahme an der EM 2022 in Ungarn und der Slowakei als Sieger der Gruppe 2 bereits im Januar gesichert hatte. (Hier zum Spielplan der EM-Qualifikation)

Am Sonntag (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) erfolgt der Abschluss der EM-Quali in Stuttgart gegen Estland.

Die aktuelle Nationalmannschafts-Lehrgang dient Gislason vor allem als Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).