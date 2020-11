Weiterer Coronafall in der Handball-Nationalmannschaft: Nach Johannes Bitter und Marian Michalczik ist auch Juri Knorr im Nachgang der Länderspielwoche positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dies teilte Knorrs Klub GWD Minden am Donnerstag mit. Das zuständige Gesundheitsamt ordnete eine 14-tägige Quarantäne für den gesamten Profikader inklusive Trainer Frank Carstens an.

"Das ist natürlich ein großer Schock für uns", sagte GWD-Geschäftsführer Frank von Behren: "Wir sind bis heute davon ausgegangen, dass Juri sich nicht im Rahmen der Nationalmannschaftsreise infiziert hat. Es zeigen sich bereits heute schwere Symptome. Wir wünschen ihm an dieser Stelle natürlich alles Gute und schnelle Besserung. Die Gesundheit der Spieler steht an erster Stelle."

Die Infektion von Knorr, der am Mittwochabend mit seinem Team trainiert hatte, hat weitere Auswirkungen auf den Bundesliga-Spielplan: Das am Donnerstagabend geplante Heimspiel von Minden gegen den Bergischen HC wurde abgesagt. Es ist die vierte Partie, die im Zuge der Coronafälle im DHB-Team verlegt werden muss.

Youngster Knorr hatte wie Torhüter Bitter (TVB Stuttgart) und Marian Michalczik (Füchse Berlin) mit dem DHB-Team am Sonntag in Tallinn gegen Estland (35:23) und zuvor am Donnerstag in Düsseldorf gegen Bosnien-Herzegowina (25:21) gespielt. Bitter und Michalczik zeigten im Gegensatz zu Knorr keine Symptome. Alle drei befinden sich bis auf Weiteres in Quarantäne.

Am Dienstagabend hatte der DHB die Infektion von Bitter veröffentlicht, am Mittwoch die von Rückraumspieler Michalczik. Beide waren wie Knorr während der Länderspielwoche noch mehrmals negativ getestet worden.