Handball-Bundestrainer Christian Prokop fühlt sich in seiner Arbeit inspiriert von Fußball-Starcoach Jürgen Klopp.

"In der heutigen Zeit sind Persönlichkeitswerte unerlässlicher denn je: Konsequenz, Ehrlichkeit, Freude. Und es geht um die Fähigkeit, Energie in eine Mannschaft zu bringen. All das schafft Jürgen Klopp zum Beispiel hervorragend im Fußball. Er begeistert und fasziniert mich", sagte Prokop im Interview dem Mannheimer Morgen.

Der Trainer vom FC Liverpool ist eine Art Vorbild für den 40-Jährigen. "Ich würde schon sagen, dass Jürgen Klopp mich inspiriert. Es ist spannend, ihm bei seinem Coaching zuzuschauen. Seine Interviews sind großartig. Sein Ehrgeiz ist beispiellos. Seine Spieler danken es ihm", sagte Prokop.

Es sei "außergewöhnlich, was er für eine Beziehung zu seiner Mannschaft aufgebaut hat – und das in einem schwierigen Profigeschäft. Aber das zeigt einfach, dass mit Emotionen, Leidenschaft und Liebe zum Beruf die größten Erfolge möglich sind."

Prokop befindet sich gerade in der Vorbereitung der Handball-EM in Norwegen, Österreich und Schweden (9. bis 26 Januar). Am Donnerstag wird er seinen vorläufigen Turnier-Kader benennen.