Die deutschen Handballer müssen das erste von zwei Länderspielen gegen Kroatien ohne Patrick Wiencek bestreiten.

Der Kreisläufer des THW Kiel reiste am Montag aufgrund einer Knieverletzung nicht mit nach Zagreb und fällt für die Partie am Mittwoch aus.

"Patrick hat einen Schlag auf das Knie bekommen und wird in Kiel untersucht. Jetzt müssen wir abwarten und die Daumen drücken, dass es keine schwere Verletzung ist", sagte Bundestrainer Christian Prokop.

Wiencek soll laut Pressemitteilung des Deutschen Handballbundes (DHB) aber am Donnerstag wieder zur Mannschaft stoßen und könnte im zweiten Vergleich mit dem zweimaligen Olympiasieger am Samstag in Hannover zum Einsatz kommen.

Wienceks Kaderplatz übernahm der 21-jährige Lukas Stutzke vom Bergischen HC. "Lukas soll uns in der Trainingsarbeit helfen und erste Erfahrungen im A-Team sammeln", sagte Prokop und bezeichnete die Berufung als Auszeichnung und Zeichen der Perspektive.

Neben Stutzke könnte in Kroatien auch Luca Witzke (Leipzig) sein Debüt feiern.