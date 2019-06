Ohne Rückraumspieler Franz Semper vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig treten die deutschen Handballer zum letzten EM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Nürnberg gegen den Kosovo an (Handball, EM-Qualifikation: Deutschland - Kosovo ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Der 21-jährige Linkshänder reiste wegen einer Muskelverletzung ab. Bundestrainer Christian Prokop verzichtet auf eine Nachnominierung.

Anzeige

Deutschland feierte am Mittwoch in Israel den fünften Sieg im fünften Qualifikationsspiel. Das Ticket für die EM 2020 hatte das DHB-Team bereits zuvor in der Tasche.

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE