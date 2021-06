Der THW Kiel muss im Saisonendspurt in der Handball-Bundesliga auf seinen Top-Torschützen Niclas Ekberg verzichten. Der 32 Jahre alte Schwede zog sich am Dienstag im Spiel beim SC Magdeburg (33:34) einen Innenbandriss im rechten Knie zu. "Eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen ist realistisch", wird Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Über das Therapiekonzept soll nun gemeinsam mit der schwedischen Nationalmannschaft entschieden werden. Ekberg "hat eine unglaublich konstante Saison gespielt und wird uns in den ausstehenden Spielen definitiv fehlen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: "Jetzt hoffen wir für ihn, dass er sich trotz der Verletzung noch seinen Traum von der erneuten Teilnahme an den Olympischen Spielen erfüllen kann."

Der Rechtsaußen ist derzeit mit 205 Toren viertbester Schütze der HBL. Nach 33 Spielen ist Kiel derzeit auf dem zweiten Platz (59:7 Punkte) hinter dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt.