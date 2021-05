Handball-Nationalspieler Sebastian Heymann hat seinen Vertrag beim Bundesligisten FA Göppingen vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. Das teilte der erste deutsche Europapokalsieger am Montag mit. Rückraumspieler Heymann ist seit 2016 in Göppingen und gehört aktuell zu den Anwärtern auf einen Platz im Kader der Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio.

Im letzten EM-Qualifikationsspiel der deutschen Auswahl am vergangenen Sonntag gegen Estland (35:20) hatte sich Heymann eine Leistenverletzung zugezogen und musste eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt werden. Wie lange der 23-Jährige ausfällt, steht noch nicht fest.

"Neben dem größten Erfolg in meiner noch jungen Karriere habe ich hier in jeder Sekunde vollstes Vertrauen verspürt und wurde auch in meiner Verletztenzeit immer top versorgt und unterstützt", sagte Heymann zu seiner Vertragsverlängerung, "somit möchte ich auch in Zukunft mit guten Leistungen etwas zurückgeben und mich hier zu einem Führungsspieler entwickeln."