Die Handballerinnen Nele Franz vom Erstligisten HSG Blomberg-Lippe und Pia Adams vom Zweitliga-Spitzenreiter BSV Sachsen Zwickau sind die Spielerinnen der Saison 2020/21. Bereits zum fünften Mal kürte die Handball Bundesliga Frauen (HBF) die Besten der Spielzeit, gewählt wurden die Spielerinnen von den Trainern und Trainerinnen sowie den Kapitäninnen der Erst- und Zweitligisten.

Franz gab in den beiden WM-Play-offs gegen Portugal Mitte April ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft und trifft mit der HSG im Halbfinale um den DHB-Pokal am Samstag auf HL Buchholz 08-Rosengarten.