Handball-Bundesligist MT Melsungen hat sich mit dem portugiesischen Toptalent Andre Gomes verstärkt.

Der 22 Jahre alte Rückraumspieler wechselt zur kommenden Saison vom Champions-League-Teilnehmer FC Porto nach Nordhessen und erhält einen Dreijahresvertrag.

Anzeige

"Wir wollen uns im Rückraum breiter aufstellen und für verschiedene Besetzungen jeweils qualitativ hochwertige Optionen zur Verfügung haben", sagte MT-Vorstand Axel Geerken.

Gomes absolvierte bislang 25 Spiele für die portugiesische Nationalmannschaft und verhalf der Auswahl mit 15 Treffern in der Qualifikation zur Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August).