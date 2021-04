Das Bundesliga-Schlusslicht HSC 2000 Coburg hat den estnischen Handball-Nationalspieler Karl Toom verpflichtet.

Der 23 Jahre alte Rückraumspieler wechselt vom schwedischen Erstligisten HK Varberg zu den Oberfranken. Das teilte der HSC am Donnerstag mit.

Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben.

Toom kämpft am Sonntag (ab 18 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit Estland in der abschließenden Partie der EM-Qualifikation gegen die deutsche Auswahl um die Teilnahme an der Endrunde in Ungarn und der Slowakei 2022.