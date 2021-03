Die Eulen Ludwigshafen holen zur kommenden Saison den Torhüter Matej Asanin zurück in die Handball-Bundesliga.

Der kroatische Nationalspieler wechselt von RK Zagreb zu den Eulen und unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2023. Asanin hatte bereits von Februar bis Juni 2019 für Ludwigshafen gespielt.

"Der Kontakt zu Matej ist nie abgerissen", sagte Geschäftsführerin Lisa Heßler: "Sportlich ist er über jeden Zweifel erhaben. Er hat in der Bundesliga gezeigt, was er kann, er hat das auch in der kroatischen Nationalmannschaft und in der Champions League bewiesen."