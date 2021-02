Nationaltorhüter Johannes Bitter will nach seiner Rückkehr zum aktuellen Zweitligisten HSV Hamburg auch abseits des Feldes wertvoll sein. "Klar bin ich zu 100 Prozent Spieler, aber durch mein Netzwerk und meine Erfahrungen im Handball kann ich sicherlich auch hier und dort aushelfen", sagte der Schlussmann des Bundesligisten TVB Stuttgart am Donnerstag vor dem Spiel bei Frisch Auf Göppingen (17:27).

Bitter, der im Sommer nach dann fünfeinhalb Jahren zurück zum HSV geht und bis 2026 unterschrieben hat, kann sich in Hamburg "viel vorstellen. Das bedeutet auch nicht, dass ich in drei oder vier Jahren noch immer als erster Mann im Tor stehe", so Bitter, "sondern vielleicht auch hinter dem neuen Torhüter auf der Bank sitzen kann."

Anzeige

Beim "jungen Verein mit größeren Ambitionen" warte "im Hintergrund viel Arbeit", sagte der 38-Jährige.