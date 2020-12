Der TVB Stuttgart hat den vierten Platz in der verzerrten Tabelle der Bundesliga erobert.

Ohne ihren an Corona erkrankten Trainer Jürgen Schweikardt gewannen die Schwaben am Donnerstag gegen GWD Minden 30:26 (12:13) und zogen an den Füchsen Berlin vorbei, die allerdings drei Spiele weniger absolviert haben.

Anzeige

Die Überraschung des Tages gelang Schlusslicht HSC Coburg, das im elften Anlauf den ersten Saisonsieg feierte: ein 32:27 (15:13) bei MT Melsungen. Die HSG Wetzlar unterlag beim SC DHfK Leipzig 28:32 (12:17), der TBV Lemgo fuhr mit einem 36:29 (18:11) gegen die HSG Nordhorn seinen fünften Saisonsieg ein.