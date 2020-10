Das war eine Machtdemonstration des deutschen Meisters!

Der THW Kiel hat das Nordderby am 4. Spieltag der Handball-Bundesliga mit 29:21 (12:10) gegen die SG Flensburg-Handewitt gewonnen und damit ein erstes Ausrufezeichen im Kampf um die deutsche Meisterschaft gesetzt. (Spielplan und Ergebnisse der HBL 2020/21)

Anzeige

Die Zebras betrieben damit auch Wiedergutmachung für die überraschend klare Pleite bei der HSG Wetzlar eine Woche zuvor. "Nach dem Auftritt in Wetzlar und einer brutalen Woche habe ich gewusst, dass die Mannschaft zurückkommt", konstatierte THW-Trainer Filip Jicha im NDR.

In der Tabelle machte der Titelverteidiger mit nun drei Siegen aus vier Spielen einen Sprung nach vorne und zog am großen Rivalen vorbei.

Flensburg kassiert erste Niederlage in der HBL

Für die SG, die am Donnerstag noch in der Champions League in Skopje verloren hatten, war es die erste Niederlage in der Liga. (Tabelle der Handball-Bundesliga)

Flensburg konnte nur in der Anfangsphase mithalten und die Partie, die trotz verringerter Zuschauerzahl von 2400 vor einer lautstarken Kulisse stattfand, etwa eine Viertelstunde lang offen gestalten.

In der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts fand jedoch THW-Schlussmann Niklas Landin immer besser in die Partie. Letztlich war der von einer Meniskus-Operation zurückgekehrte Däne der entscheidende Akteur.

Landin glänzt beim THW Kiel bei Saison-Debüt

Insbesondere Flensburgs Kreisläufer verzweifelten immer wieder dank der starken Paraden des 31-Jährigen. Am Ende stand bei ihm eine Quote von 46,15 Prozent gehaltener Bälle zu Buche. (Das Nordderby zum Nachlesen im TICKER)

"Ich war vor dem Spiel sehr nervös, weil ich nicht wusste, wie das wird mit meinem Knie", sagte Landin nach der Partie im NDR und ergänzte: "Ich bin überrascht, dass wir so deutlich gewonnen haben."

"Niklas hat ein grandioses Spiel gemacht", erhielt er von Jicha ein Sonderlob für seinen ersten Auftritt in dieser Saison.

Sogar Flensburgs Trainer Maik Machulla zollte dem Matchwinner Respekt. "Wir haben heute gegen Niklas Landin verloren, so einfach kann man das auf den Punkte bringen", analysierte Machulla: "Wenn man zwölf Mal frei vor Landin auftaucht und zwölf Mal scheitert, dann kann man nicht viel gewinnen. Er ist einer der besten Torhüter, wenn nicht der beste Torhüter der Welt."

Bei den Kielern feierte auch ein weiterer Star sein Comeback. Sander Sagosen ließ sich das Derby nach wochenlanger Pause wegen eines Muskelfaserrisses nicht entgehen und kam Ende der ersten Halbzeit erstmals zum Einsatz.

Gottfridsson bester Torschütze der Partie

Der Neuzugang erzielte jedoch nur ein Tor bei fünf Versuchen. Beste Werfer bei den Gastgebern waren Domagoj Duvnjak und Harald Reinkind mit jeweils fünf Treffern.

Bei Flensburg stemmte sich Jim Gottfridsson mit sieben Tore noch am erfolgreichsten gegen die Niederlage. Vor allem Domen Pelko (eins von sechs) erwischte am Kreis einen schwarzen Tag.

Kiel hatte bereits den Supercup vor Saisonbeginn gegen Flensburg klar für sich entschieden. Beide Teams hatten in den vergangenen Wochen mit argen Verletzungsproblemen zu kämpfen, beim Rekordmeister wurden die zentralen Figuren rechtzeitig wieder fit.