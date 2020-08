Spieler und Angestellte des Bundesligisten GWD Minden verzichten angesichts der angespannten Corona-Lage bis zum Jahresende auf 15 Prozent ihres Gehalts. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

"Uns ist allen bewusst, dass jeder in dieser schwierigen Zeit einen Teil beitragen muss. Deswegen hat die Mannschaft sofort zugestimmt, damit wir alle gemeinsam durch diese schweren Monate kommen", sagte Vize-Kapitän Carsten Lichtlein.

Minden: Auch Geschäftsführer verzichten

Die Regelung bezieht die beiden Geschäftsführer Markus Kalusche und Frank von Behren genauso mit ein wie die Mitarbeiter der Geschäftsstelle. Der Beschluss über den Verzicht erfolgte einstimmig.

Die wirtschaftlichen Planungen gestalten sich für den Klub in dieser Saison extrem schwierig. Noch nicht exakt zu beziffernde Kosten für die Umsetzung des Hygienekonzepts und die große Unsicherheit in Bezug auf die Zuschauereinnahmen stellen die größten Risikofaktoren in der Kalkulation dar.

Bereits in der zurückliegenden Saison hatte die Mannschaft durch ihre Einwilligung in die Kurzarbeits-Regelung finanzielle Zugeständnisse gemacht.