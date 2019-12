Mehrere Spieler des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf sind während einer Trainingseinheit bestohlen worden.

Wie die Bild berichtet, schlichen sich die Diebe am Mittwochabend in die Kabine des Tabellenvierten in der Swiss Life Hall. Zu dieser Zeit fand dessen Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel in Ludwigshafen statt.

Anzeige

Zum Diebesgut gehören Handys und weitere Wertgegenstände.

Torwart Domenico Ebner und Morten Olsen gehören zu den Bestohlenen. Das Duo berichtetet über den Vorfall über Instagram.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Handy geklaut. Nur über Instagram und Facebook erreichbar. Was für Idioten gibt es auf dieser Welt", machte Ebner seinem Unmut Luft.

Die Einbrecher sollen durch einen Hintereingang in die Halle und dann in die unverschlossene Kabine der "Recken" gelangt sein.