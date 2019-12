Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt hat den noch bis 2021 laufenden Vertrag mit Spielmacher Jim Gottfridsson vorzeitig bis 2025 verlängert.

Der 27-Jährige war im Sommer 2013 vom schwedischen Erstligisten Ystads IF HF an die Flensburger Förde gewechselt und gewann bereits in seiner ersten Saison mit der SG die Champions League.

"Jim hat ein hohes handballerisches Verständnis und antizipiert das Verhalten des Gegners eindrucksvoll", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla: "In seiner Zeit bei der SG ist er zu einem absoluten Führungsspieler gereift." Für seine Heimat Schweden absolvierte Gottfridsson bisher 79 Länderspiele.