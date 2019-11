Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf hat mit viel Mühe die zweite Saison-Niederlage in der Handball-Bundesliga abgewendet.

Die Niedersachsen sicherten sich beim 25:25 (15:12) bei der HSG Wetzlar zumindest einen Punkt, nachdem sie die Partie in der ersten Halbzeit weitgehend kontrolliert hatten. Am Ende konnten sich die Gäste bei ihrem Torhüter Domenico Ebner bedanken, der das Remis festhielt.

Anzeige

Meister SG Flensburg-Handewitt und der SC Magdeburg rückten auf den Plätzen zwei und drei in der Tabelle bis auf einen Punkt an Hannover heran. Flensburg gewann nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg 28:22 (17:9) gegen Frisch Auf Göppingen, Magdeburg hielt GWD Minden mit 31:29 (15:11) auf Distanz.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Rekordmeister THW Kiel, der zuletzt das Spitzenspiel bei den Rhein-Neckar Löwen verloren hatte und am Sonntag in der Champions League im Einsatz war, ist mit einem Spiel weniger und vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze Vierter.

Dahinter brachten sich die Berliner Füchse mit dem deutlichen 34:24 (18:12) bei Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen, die am Sonntag spielfreien Rhein-Neckar Löwen und der SC DHfK Leipzig in Position. Leipzig hatte am Samstag bei der MT Melsungen mit 34:31 (17:14) gewonnen.