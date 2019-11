Mit dem dramatischen Sieg gegen den THW Kiel haben die Rhein-Neckar Löwen ein Statement an die Liga gesendet. Können sie den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen?

Diese Frage wird am Donnerstagabend zum Teil beantwortet. Für die Mannheimer steht beim SC DHfK Leipzig die nächste Partie in der Handball-Bundesliga auf dem Programm. (Handball-Bundesliga: SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag um 19 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn. Mit jeweils 16 Punkten haben sowohl die Löwen (Platz sechs) als auch Leipzig (Siebter) Anschluss an die Spitzengruppe und alle Chancen auf die deutsche Meisterschaft.

Flensburg muss in Lemgo ran

Für beide Teams verläuft die Saison bislang noch nicht konstant. Beide holten aus den vergangenen fünf Spielen jeweils nur sechs Punkte. Dennoch ist der Rückstand auf Tabellenführer Hannover-Burgdorf mit vier Zählern noch gering.

Auch die SG Flensburg-Handewitt ist am Donnerstag gefordert. Für den Titelverteidiger steht mit dem Spiel beim TBV Lemgo eine vermeintlich einfache Aufgabe an. (Handball-Bundesliga: TBV Lemgo - SG Flensburg-Handewitt am Donnerstag um 19 Uhr im LIVETICKER)

Der Traditionsklub steckt mit bislang nur sechs Punkten im Tabellenkeller. Die Flensburger sind mit 18 Zählern erster Verfolger der Hannoveraner.

Im dritten Duell des Abends empfängt GWD Minden das ambitionierte Team der MT Melsungen. (Handball-Bundesliga: GWD Minden - MT Melsungen am Donnerstag um 19 Uhr im LIVETICKER)

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

So können Sie die Handball-Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: SkyGo

Ticker: SPORT1.de & SPORT1 App