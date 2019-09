Stefan Kretzschmar kehrt nach seinem Rückzug aus dem Aufsichtsrat des SC DHfK Leipzig im Juni überraschend ins aktive Geschäft zurück.

Der ehemalige Nationalspieler wird Sportvorstand bei den Füchsen Berlin. Das teilte die Handball-Legende via Instagram mit. "Handballgemeinde, für mich schließt sich heute der Kreis und ich kehre nicht nur privat, sondern auch beruflich in meine Heimat zurück, dorthin wo alles begann", schrieb der 46-Jährige. Er freue sich auf die Herausforderung, die Füchse auf ihrem ambitionierten Weg zu unterstützen, ein dauerhafter Spitzenclub zu werden, so Kretzschmar.

Zudem gab der Klub die Neuigkeit auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Sonntagnachmittag mit. Der frühere Weltklasse-Linksaußen unterschrieb beim Hauptstadtklub einen Vierjahresvertrag und soll dort neben dem Leistungssport auch für die Aufgabenbereiche Kommunikation und Sponsoring verantwortlich sein.

Kretzschmar: "Habe Gefühl, nach Hause zu kommen"

"Ich habe das Gefühl, nach Hause zu kommen", sagte der 46-Jährige, der beim SC Dynamo Berlin ausgebildet worden war: "Das ist meine Heimatstadt, hier habe ich ein großes Netzwerk. Nach dem verrückten Sommer freue ich mich riesig auf die neue Aufgabe und hoffe auf eine sehr fruchtbare Zeit." Kretzschmar hatte zuvor nach zehn Jahren seine Arbeit beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig beendet.

Hauptinitiator des Wechsels war Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning, der in den vergangenen Wochen intensiv um Deutschlands bekanntesten Handballer geworben hatte. "Ich bin heute einer der glücklichsten Handballer der Welt, weil ich das verkünden darf", sagte Hanning. Auch Klubpräsident Frank Steffel schwärmte von Kretzschmar: "Er hat die richtige Persönlichkeit, um uns in der Führung zu verstärken, damit wir neue große Ziele erreichen."