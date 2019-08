Knapp eine Woche nach den Fußballern legen auch die Handballer national wieder auf höchster Ebene los.

Nach den Auftaktspielen am Donnerstag, in denen der SC Magdeburg einen klaren 38:26-Sieg (17:12) gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten feierte, sind am Sonntag die Meisterschaftsfavoriten gefordert.

Das interessanteste Duell ist MT Melsungen gegen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt. (HBL: MT Melsungen gegen Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt am Sonntag um 16 Uhr im LIVETICKER)

THW Kiel Topfavorit auf die Meisterschaft

Die SG gehört auch in der neuen Saison zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf den Meisterpokal. Die größten Chancen werden allerdings Erzrivale THW Kiel eingeräumt.

Der Kader des Vizemeisters gilt als der beste der Liga, neu besetzt ist die Position des Cheftrainers: Ex-THW-Star Filip Jicha hat nach der Ära Alfred Gislason das Amt übernommen und trifft zum Start auf Frisch Auf! Göppingen (HBL: THW Kiel - Frisch Auf! Göppingen um 16 Uhr im LIVETICKER)

Flensburg musste hingegen mit den Abgängen von Kapitän und Abwehrchef Tobias Karlsson (Karriereende) und Weltmeister Rasmus Lauge (Wechsel nach Veszprem) zwei schmerzvolle Verluste hinnehmen.

"Das waren ganz wichtige Spieler für Flensburg. Natürlich hat man mit Michal Jurecki einen ganz erfahrenen Spieler dazubekommen, aber Lauge und Karlsson hatten natürlich schon wahnsinnige Qualitäten", meint Ex-Nationalspieler Christian Schwarzer in seiner SPORT1-Kolumne.

Gensheimer zurück bei Rhein-Neckar Löwen

Ein Wörtchen mitreden wollen auch die Rhein-Neckar Löwen, die am 1. Spieltag bei den Eulen Ludwigshafen antreten (HBL: Die Eulen Ludwigshafen - Rhein-Neckar Löwen um 16 Uhr im LIVETICKER).

Prominentester "Neuzugang" ist Rückkehrer Uwe Gensheimer, der sein Intermezzo bei Paris Saint-Germain nach drei Jahren beendet hat und mit den Löwen um den Titel kämpfen will.

"Von der Qualität haben wir in unserem Kader eine Mannschaft zusammen, die in allen Wettbewerben, in denen wir vertreten sind, ganz weit kommen kann", macht Gensheimer den Fans im SPORT1-Interview Hoffnung.

Spannung birgt auch das Projekt "MT Deutschland" in Melsungen. Mit Rückkehrer Julius Kühn (Kreuzbandriss) und Neuzugang Kai Häfner geht die MT nun mit insgesamt vier DHB-Leistungsträgern an den Start. Im nächsten Jahr kommt noch Keeper Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) hinzu.

Nordhorn, Balingen und Ludwigshafen die Abstiegskandidaten

Ein Angriff auf Platz eins käme in dieser Saison jedoch einer Sensation gleich.

Damit sind die Favoriten dieselben wie in den letzten Jahren. Neu ist dagegen der Name der Liga. Liqui Moly löst die DKB als Haupt- und Namenssponsor der HBL ab.

Im Kampf gegen den Abstieg werden sich voraussichtlich die Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen, HBW Balingen-Weilstetten sowie Die Eulen Ludwigshafen wiederfinden.

