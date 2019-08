Weltmeister Magnus Landin (24) bleibt dem Rekordmeister THW Kiel langfristig erhalten.

Wie die Kieler am Sonntag mitteilten, hat der dänische Linksaußen seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag frühzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Landin wechselte im Sommer vergangenen Jahres von KIF Kolding-Kopenhagen an die Förde. "Mit seiner Größe, seinem Wurf und seinen Abwehrqualitäten repräsentiert Magnus einen neuen Typ Linksaußen", sagte THW-Trainer Filip Jicha: "Ich bin mir sicher, dass er in den kommenden Jahren in Kiel noch besser werden kann. Seine Entwicklung ist noch längst nicht am Ende."

Der 1,97 m große Landin erklärte: "Ich fühle mich wohl in Kiel, ich fühle mich wohl in der Mannschaft. Gemeinsam haben wir noch einiges vor - es gab also nichts, was gegen eine Vertragsverlängerung sprach."