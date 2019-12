Die Handballerinnen der Niederlande sind erstmals Weltmeister.

Die Mannschaft des französischen Trainers Emmanuel Mayonnade besiegte am Sonntag im Finale von Kumamoto die Auswahl Spaniens in einem hochdramatischen Finale mit 30:29 (16:13). Lois Abbingh gelang vom Siebenmeterpunkt sechs Sekunden vor der Schlusssirene der Siegtreffer für die Niederlande, die in Estavana Polman (neun Tore) ihre beste Schützin hatten.

Anzeige

Nach WM-Silber 2015 unter dem heutigen Bundestrainer Henk Groener und Platz drei vor zwei Jahren krönten die Niederländerinnen ihre starke Entwicklung der vergangenen Jahre. Spanien stand erstmals in einem WM-Endspiel. Die Bronzemedaille ging an Rio-Olympiasieger Russland durch ein 33:28 (18:15) gegen Rekordeuropameister Norwegen.

Die deutsche Mannschaft belegte bei der WM in Japan den achten Platz und verpasste damit die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. In der Hauptrunde hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) der niederländischen Auswahl eine von zwei Niederlagen im Turnierverlauf beigebracht.