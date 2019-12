Für die deutschen Handballerinnen steht bei der WM in Japan der große Showdown auf dem Programm.

Nach der unnötigen Niederlage gegen Serbien sind nun alle Augen auf das Entscheidungsspiel gegen Norwegen gerichtet. Die Akkus müssen aufgeladen werden, was gemessen an dem Programm mit sieben Spielen in zehn Tagen schwer sein dürfte.

Deutschland hat es in der eigenen Hand

"Das ist ein Hammerprogramm", weiß auch Bundestrainer Henk Groener: "Es war ähnlich wie gegen Frankreich, als wir zwei Spiele in zwei Tagen hatten und nicht die nötige Energie auf die Platte gebracht hatten." Dennoch bereite sich die Mannschaft sehr intensiv auf das Spiel gegen Norwegen vor.

Die Marschroute ist klar: Mit einem Sieg sind die deutschen Handball-Frauen definitiv für das WM-Halbfinale qualifiziert und dürfen auch am Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio teilnehmen. (Handball-WM der Frauen: Deutschland - Norwegen, ab Mittwoch um 12.30 Uhr im LIVETICKER)

Bei einem Remis oder sogar einer Niederlage gehen für den DHB die Rechenspiele los. Das Weiterkommen hängt dann von den Ergebnissen der anderen Partien ab. (Tabellen der Handball-WM)

DHB will zurück zur Leichtigkeit

Darauf will sich Deutschland allerdings nicht einlassen. Julia Behnke gab sich vor dem Endspiel kämpferisch: "Es ist noch nichts verloren, jetzt wollen wir den Kopf freibekommen und gegen Norwegen alles geben."

Doch wie soll ein Sieg gegen den Rekordeuropameister gelingen? "Jetzt müssen wir wieder zu unserer Anfangseuphorie kommen. Wir brauchen die Leichtigkeit und Spielfreude und müssen die Dinger eben reinmachen", erklärte Shenia Minevskaja.

Wenn es ganz bitter läuft, könnte die DHB-Auswahl sogar auf Platz vier abrutschen und müsste dann im Entscheidungsspiel um Platz sieben auch um das letzte Ticket für das Olympia-Qualiturnier zittern. (Spielplan der Handball-WM)

Davon will das selbstbewusste Team auch trotz der Serbien-Niederlage nichts wissen. "Wir haben bisher eine überragende Weltmeisterschaft gespielt und lassen uns nicht durch eine Niederlage runterziehen", so Kapitänin Kim Naidzinavicus.

Gegen Norwegen zählt also nur ein Sieg für die deutschen Handballerinnen.

So können Sie Deutschland - Norwegen LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: Sportdeutschland.tv, handball-deutschland.tv

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App