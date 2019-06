Die deutschen Handballerinnen haben sich das Ticket für die diesjährige WM in Japan (30. November bis 15. Dezember) gesichert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gewann das Playoff-Rückspiel gegen Kroatien in Hamm/Westfalen am Mittwoch mit 25:21 (14:9). Das Hinspiel in Koprivnica war am Sonntag 24:24 ausgegangen.

Anzeige

Naidzinavicius atmet kräftig durch

"Die Erleichterung ist riesig", sagte Kapitänin Kim Naidzinavicius: "Nachdem wir uns im Hinspiel so schwer getan hatten, wussten wir, dass es auch zu Hause nicht einfach wird. Aber man hat gesehen, dass wir es unbedingt wollten."

Torhüterin Dinah Eckerle fügte hinzu: "Ich bin glücklich, dass wir das geschafft haben. Wir werden alle mit einer riesigen Euphorie nach Japan fahren, diese WM war unser großes Ziel."

Lokalmatadorin Alicia Stolle war mit sechs Treffern vor 2131 Zuschauern in ausverkaufter Halle die beste Werferin der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Dank der WM-Teilnahme dürfen die DHB-Frauen auch weiterhin auf einen der begehrten Startplätze bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio hoffen.