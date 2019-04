Showdown in Hamm: Deutschlands Handball-Frauen müssen im WM-Playoff-Rückspiel gegen Kroatien bestehen, SPORT1 ist mittendrin und zeigt das entscheidende Match um das Ticket zur Weltmeisterschaft in Japan am Mittwoch, 5. Juni, live ab 18:40 Uhr im Free-TV.

Statistik macht Deutschland Mut

Kroatien schloss die EM 2018 als 16. ab, Deutschland landete auf Platz 10. Für das DHB-Team von Trainer Henk Groener steht viel auf dem Spiel in der WESTPRESS arena in Hamm, bei einer Pleite in dem Playoff-Duell würde zum dritten Mal seit 1957 die Teilnahme an einer WM verpasst.

Anzeige

Die Statistik spricht klar für Deutschland. In sechs Spielen gegen Kroatien gewann die deutsche Auswahl alle Partien. Die letzte WM-Qualifikation für Kroatien datiert aus dem Jahr 2011, danach schaffte es das Team von Trainer Nenad Sostaric drei Turnier lang nicht, sich zu qualifizieren.

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

DHB-Team hofft auf Naidzinavicius

Deutschland hofft für das Spiel im Juni auf Kim Naidzinavicius von der SG BBM Bietigheim. Die derzeit beste deutsche Torschützin soll dann auch versuchen, ihre ebenfalls torgefährlichen Kolleginnen wie Xenia Smits vom französischen Meister Metz oder Angie Geschke vom VfL Oldenburg in Szene zu setzen.

Aus Kroatiens Team ragt Katarina Jezic von der ungarischen Mannschaft Siofok KC mit derzeit 119 Toren in der Nationalmannschaft heraus. Der Kader der Kroaten ist international mit durchschnittlich 19 absolvierten Partien vergleichsweise unerfahren.

Die Weltmeisterschaft 2019 wird zwischen dem 29. November und dem 15. Dezember in Japan ausgespielt.