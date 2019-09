Die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Frauen hofft auf den ersten Schritt Richtung EM-Qualifikation und SPORT1 ist mittendrin. Der Qualifikationsauftakt gegen Weißrussland ist am Mittwoch, 25. September, live ab 18:30 im Free-TV und im 24/7-Livestream auf SPORT1.de zu sehen. Kommentator ist Peter Kohl.

Bilanz spricht für deutsches Team

Deutschland misst sich in Coburg mit Weißrussland. Die beiden Länder standen sich bisher sieben Mal gegenüber, sechsmal ging das DHB-Team als Sieger vom Platz. Für die EHF EURO 2020, die vom 4. bis zum 20. Dezember 2020 in Dänemark und Norwegen stattfindet, qualifizieren sich die ersten beiden Teams jeder der sieben Gruppen.

Neben Weißrussland trifft die Mannschaft von Trainer Henk Groener in der Qualifikation noch auf den Kosovo und Slowenien.

"Wir wollen vor heimischer Kulisse mit zwei Punkten in die EM-Qualifikation starten, um mit viel Schwung in die kommenden Aufgaben zu gehen", sagt Bundestrainer Groener. "Außerdem gilt es, sich mit Blick auf die WM in Japan weiterzuentwickeln und als Team die nächsten Schritte zu gehen." Angeführt wird der deutsche Kader von Kapitänin Kim Naidzinavicius.

Der deutsche Kader für das Qualifikationsspiel

Tor: Dinah Eckerle (SG BBM Bietigheim), Isabell Roch (BVB 09 Dortmund)

Feld: Marlene Zapf (TuS Metzingen), Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Alina Grijseels (BVB Dortmund 09), Meike Schmelzer (Thüringer HC), Julia Behnke (Rostov Don/RUS), Kim Naidzinavicius (SG BBM Bietigheim), Mia Zschocke (TSV Bayer 04 Leverkusen), Emily Bölk (Thüringer HC), Ina Großmann (Thüringer HC), Kim Braun (SG BBM Bietigheim), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Alicia Stolle (Thüringer HC), Jennifer Rode (TSV Bayer 04 Leverkusen), Shenia Minevskaja (Brest Handball/FRA)