Der sechsmalige deutsche Handball-Meister Thüringer HC hat die schwedische Nationalspielerin Emma Ekenman-Fernis verpflichtet.

Ekenman-Fernis unterschreibt Zweijahres-Vertrag

Die 23-jährige Linkshänderin wird sich die Position auf Rechtsaußen mit der 15 Jahre älteren Slowakin Lydia Jakubisova teilen, die bereits seit 2011 für den THC spielt. Ekenman-Fernis unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag mit einer Ausstiegsoption nach einem Jahr.

Anzeige

"Emma ist eine schnelle Rechtsaußen, die auch im rechten Rückraum aushelfen kann", sagte THC-Trainer Herbert Müller: "Für mich ist sie die beste schwedische Rechtsaußen."

Mit dem IK Sävehof holte Ekenman-Fernis dreimal die schwedische Meisterschaft. International sammelte sie mit dem IK Sävehof Erfahrungen in der Champions League und im EHF Cup. In der Nationalmannschaft erzielte sie in bislang 34 Einsätzen 47 Tore.