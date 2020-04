Es ist ein echter Aufreger und befeuert einmal mehr die Debatte über Gleichberechtigung und Sexismus:

Die Entscheidung der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die Saison wegen der Corona-Krise ohne Meister zu beenden, lässt nun die Spielerinnen von Borussia Dortmund reagieren, die sich wegen ihres Geschlechts benachteiligt und um den Titel betrogen fühlen.

"Wäre ich ein Mann, wäre ich jetzt deutscher Meister", postete Kelly Dulfer vielsagend. Die Instagram-Story der niederländischen Weltmeisterin, die dazu sarkastisch ihr Porträtfoto sowie das ihrer Mannschaftskolleginnen im BVB-Dress bearbeitete, sich mit Bart bewusst maskulin präsentierte, klingt eindeutig: Im Handball wird mit zweierlei Maß gemessen - zu Lasten der Frauen.

Kelly Dulfer postete ein Bild von sich und ihren BVB-Teamkolleginnen mit Bart - um darauf hinzuweisen, gegenüber den Männern benachteiligt zu werden © instagram@kellydulfer

Zur Erklärung: Die BVB-Damen führen nach 17 Siegen in 18 Spielen die Tabelle an und wähnten sich damit auf gutem Weg zu ihrer ersten Meisterschaft. Die HBF indes hatte ihre Entscheidung damit begründet, dass noch fast ein Drittel der Saison zu spielen war.

Schwalbs optimistischer Blick in die Zukunft

Rauball wettert gegen HBF-Entscheidung

Dabei wäre es auch zum Duell des Tabellenführers aus Dortmund beim nur einen Punkt schlechteren Verfolger SG BBM Bietigheim gekommen. Das Hinspiel hatte der BVB deutlich mit 38:32 gewonnen und sich auch im DFB-Pokal (29:27) gegen Bietigheim durchgesetzt.

Zuvor hatte bereits Reinhard Rauball harsche Kritik in Richtung HBF geäußert.

"Ich habe kein Verständnis dafür. Der Sport wird mit Füßen getreten", sagte Dortmunds Präsident den Ruhr Nachrichten. Rauball verwies auf den Unterschied zur Männer-Bundesliga, in der dem THW Kiel am Dienstag der Titel zugesprochen worden war.

BVB-Abteilungsleiter: "Peinlich und Diskriminierung"

"Bei den Männern wird der Spitzenreiter zum Meister aufgerufen, bei den Frauen aber nicht. Das hat Anzeichen einer Diskriminierung, denn es gibt keine sportliche Argumente für diese Entscheidung", so Rauball.

Ähnlich kritisch äußerte sich BVB-Abteilungsleiter Andreas Heiermann in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung: "Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das ist peinlich für den Sport und eine Diskriminierung."

Die Entscheidung sei "sportpolitisch ein Witz".

BVB spricht auch von Imageverlust

In der Süddeutschen Zeitung prangerte Heiermann zudem an, dass die Frauen-Bundesliga - im internationalen Vergleich mit den starken skandinavischen und osteuropäischen Ligen ohnehin klar hinten - durch solch eine Entscheidung einen Imageverlust erleide, der es zusätzlich erschwere, Spitzenspielerinnen in die Bundesliga zu locken oder dort zu halten.

Dulfer habe er jedenfalls nicht erklären können, warum Dortmund nun nicht Meister ist, sagte er - weshalb die ihrem Unmut nun via Social Media Luft machte.