Als Timo Kastening das Ende der Mixed Zone erreichte, hatte der deutsche Matchwinner einen trockenen Mund – und eine Befürchtung.

"Ich glaube, ich muss schon bezahlen, weil es eine halbe Stunde nach dem Spiel ist und die Musik immer noch nicht läuft", sagte der Rechtsaußen, nachdem er Deutschland im ersten EM-Hauptrundenspiel gegen Weißrussland mit mehreren Ballgewinnen und sechs Toren ohne Fehlversuch zum 31:23-Sieg geführt hatte.



Denn bei der Mannschaft ist er auch in seiner Rolle als Kabinen-DJ ein gefragter Mann.

"Wahrscheinlich wird es jetzt erstmal Ikke Hüftgold geben", kündigte Kastening an, der sich trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit – es ging auf Mitternacht zu – noch seinen geliebten Doppio Espresso gönnen wollte.

Kastening ohne Nervosität

Wie nach einer gehörigen Portion Kaffee war Kastening zuvor auch über das Feld geflitzt. Immer wieder stibitzte der Mann der TSV Hannover-Burgdorf den weißrussischen Gegenspielern die Bälle und wandelte diese ihn einfache Gegenstoßtore um.

Der EM-Debütant zeigte in der von DHB-Vizepräsident Bob Hanning als "Endspiel" ausgerufenen Partie keinerlei Nervosität (Handball-EM: Deutschland - Kroatien, Samstag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

"Es ist manchmal das Gute, wenn man vorher im Turnier keine Erfahrung hat und so unbekümmert spielt", sagte Patrick Wiencek: "Wenn man ihn spielen sieht, auch im Training, dann macht das einfach Spaß."

Hanning sorgt für Lacher

Auch Hanning nannte Kastening "völlig befreit. Der macht sich viel weniger einen Kopf, als es manch ein erfahrener Spieler tut".

Als Uwe Gensheimer den Mann der Stunde "mit seinen gefühlten 1,50 Metern" dann mit dem nebenstehenden Hanning verglich, schritt der 51-Jährige aber direkt ein: "Moment mal. Die Geschwindigkeit von ihm ist ähnlich. Ich bin 1,68 Meter und für Frauen 1,70 Meter."

Doch obwohl man Kastening "irgendwie nicht so richtig wahrnimmt" (Hendrik Pekeler), war der mit 1,80-Metern kleinste DHB-Profi an diesem Abend doch irgendwie der Größte.

Kastening vom Nobody zum Matchwinner

Der Gelobte selbst sprach von einem "perfekten Tag" und erklärte seine forschen Auftritte.

"Es hört sich so banal an: Aber wenn du den ersten Ball im Turnier triffst und dann den zweiten auch, kommst du selbst auch gut rein", sagte Kastening: "Wenn du die Bälle reinmachst, sieht das immer unbekümmert aus."

Dass er bei dieser EM so häufig in den Schlagzeilen stehen würde, hätte der 24-Jährige selbst nicht gedacht.

Im Kader hatte Hannovers Toptorjäger (mit 103 Treffern Platz 9 in der HBL-Torschützenliste) überraschend den Vorzug vor Patrick Groetzki erhalten, auf Rechtsaußen 2016-Europameister Tobias Reichmann in Windeseile aus der Startsieben verdrängt. Und dank Christian Prokop war sein Name bereits zu Turnierbeginn in aller Munde.

Prokop: "Wie heißt du?"

Der Bundestrainer hatte in einer Auszeit gegen die Niederlande mit seiner "Wie heißt du?"-Frage für Aufsehen gesorgt.

Kastening schmunzelte. "Dass Christian da meinen Namen kurzzeitig vergessen hat, war natürlich im Nachhinein auch nicht so verkehrt. Das nimmt man als kleine Randgeschichte auch gerne mal mit."

Spätestens nach seiner Vorstellung gegen die Weißrussen sollte sich Kastening auch bei Prokop im wahrsten Sinne des Wortes einen Namen gemacht haben, der 41-Jährige war zumindest voll des Lobes.

"Das ist eine tolle Geschichte - Nervosität ist da Fehlanzeige. Er konzentriert sich, versteckt sich hinterm Halbverteidiger, klaut andauernd Bälle. Das ist sehr konsequent, sehr schnell, das macht Spaß."

Kühn: "Er ist ein bisschen verrückt"

Auch Kastening weiß aber, "dass es schnell wieder in eine andere Richtung gehen kann".

"Ich bin ein Spieler, der sehr viel mit Trickwürfen arbeitet", sagte er. Wenn diese nicht so funktionieren, "wird gesagt: Der Junge muss mal durchziehen und mit der Pillepalle-Art mal aufpassen."

Bisher kommt Kastening mit seiner Art auf und neben dem Platz aber gut zurecht. "Respekt vor Timo. Er ist ein bisschen verrückt, aber er tut uns allen gut", erklärte Julius Kühn.

Das gilt offenbar auch für die Ballermann-Hits.