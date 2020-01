Die deutschen Handballer werden sämtliche Hauptrundenspiele bei der EM zur Prime-Time um 20.30 Uhr bestreiten.

Dies teilte der Deutsche Handballbund am Mittwoch mit. Los geht es in der Wiener Stadthalle am Donnerstag gegen Weißrussland (Handball-EM: Deutschland - Weißrussland im LIVETICKER).

Es folgen die Partien gegen Kroatien (Samstag), Gastgeber Österreich (Montag) und Tschechien (Mittwoch). Alle deutschen Spiele werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF live im Free-TV übertragen.