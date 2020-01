Leistet Kroatien dem DHB-Team bei der Handball-EM Schützenhilfe?

In den beiden letzten Hauptrundenduellen kann ausgerechnet der Bezwinger des DHB-Teams den deutschen Handballern noch zum Einzug in das Halbfinale verhelfen - wenn auch nur äußerst theoretisch. Zumindest könnten die Kroaten Deutschland den Kampf ums Spiel um Platz 5 erleichtern.

Das Team um Superstar Domagoj Duvnjak müsste dafür die Aufeinandertreffen mit Tschechien (Handball-EM: Kroatien - Tschechien, ab 16 Uhr im LIVETICKER) und Spanien für sich entscheiden. Doch das ist der Anfang: Deutschland muss für den Halbfinaleinzug beide Spiele gewinnen, Weißrussland mit über sieben Toren gegen Spanien und auch gegen Österreich siegen.

Tschechien bereits ausgeschieden - Kroatien mit einem Sieg im Halbfinale

Der Gegner der Kroaten steht nach zwei Spieltagen in der Hauptrunde bei null Punkten und hat bereits keine Chance mehr auf den Einzug in das Halbfinale. Am Samstag verlor man gegen Weißrussland (25:28), nachdem man zuvor gegen Spanien (25:31) den Kürzeren gezogen hatte.

Dass die Tschechen dennoch ein unangenehmer Gegner sein können, haben sie in der Vorrunde gegen Mazedonien (27:25) und die Ukraine (19:23) bewiesen. Im Spiel gegen Weißrussland wurde Spielmacher Ondrej Zdrahala (36) mit sieben Treffern Spieler des Spiels.

Fakt ist: Gewinnt Kroatien dieses Spiel, steht man fest im Halbfinale und hat weiterhin die Chance auf den ersten Europameisterschaftstitel der Geschichte.

Sollte dies nicht gelingen, besteht am Mittwoch im Kracher gegen Spanien die nächste Chance. Beide Mannschaften haben derzeit die besten Karten auf den Halbfinaleinzug. (SERVICE: Die Tabelle der Handball-EM)

Spanien mit erstem Matchball

Mit einer weißen Weste (6:0 Punkte) stehen die Spanier unmittelbar vor dem Einzug ins Halbfinale.

Gewinnt die Mannschaft von der Iberischen Halbinsel gegen Weißrussland (Handball-EM: Weißrussland - Spanien, ab 18.15 Uhr im LIVETICKER), ist das Ticket für die Runde der letzten vier bei der Europameisterschaft 2020 gelöst.

Das DHB-Team um Bundestrainer Christian Prokop und Kapitän Uwe Gensheimer wäre bereits vor seiner Partie am Abend gegen Österreich definitiv in der Hauptrunde ausgeschieden.

So können Sie Kroatien - Tschechien und Weißrussland - Spanien LIVE verfolgen:

Stream: sportschau.de

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App