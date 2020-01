Endlich ist es soweit: Das Finale der Handball-EM steht an.

Das Turnier, das in Norwegen, Schweden und Österreich ausgetragen wird, findet seinen Abschluss in Stockholm. Es kommt zum Duell zwischen Spanien und Kroatien (Handball-EM, Finale: Spanien - Kroatien ab 16.30 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

Beide Teams hatten einen durchaus steinigen Weg ins Finale. Sowohl Spanien als auch Kroatien trafen in der Gruppenphase auf Deutschland, beide Teams gewannen ihre Spiele - Kroatien nur hauchdünn.

Die Halbfinals beider Teams waren eine knappe Angelegenheit. Spanien bezwang Slowenien mit 34:32, Kroatien musste gegen Norwegen sogar in die zweimalige Verlängerung. Am Ende stand für Domagoj Duvnjak und Co. ein hauchdünner 29:28-Sieg zu Buche.

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Vor allem Duvnjak überragte gegen die Norweger. Der Spielmacher vom THW Kiel traf gegen die Skandinavier achtmal. Den entscheidenden Treffer für die Kroaten erzielte Kreisläufer Zeljko Musa fünf Sekunden vor dem Ende - mit seinem ersten Wurf im gesamten Turnier.

Die Kroaten haben so die Chance auf ihren ersten EM-Titel überhaupt. "Wir haben noch nie eine EM gewonnen. Das wäre für die ganze Nation einfach nur geil", freute sich Duvnjak auf das Endspiel.

Spanien dagegen hat die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung, die Iberer stehen das dritte Mal in Folge im EM-Finale. 2016 unterlagen sie Deutschland, 2018 gewannen sie gegen Schweden. Gegen Kroatien soll nun der zweite EM-Titel her.

So können Sie Spanien - Kroatien LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Stream: Sportdeutschland.TV

Ticker: Sport1.de und SPORT1 App