Uwe Gensheimer stand einfach dort, der Körper starr, die Augen leer, die Hände freudlos in die Hüften gestemmt. Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft schien regungslos, tief in sich gekehrt, in Verarbeitung dessen, was soeben passiert war.

Der Tag, an dem sich diese Szene abspielte, liegt knapp ein Jahr zurück. Es war der 25. Januar 2019, jener Abend, an dem das DHB-Team mit 25:31 dem späteren Vize-Weltmeister Norwegen unterlag. Die Deutschen hatten eine furiose Heim-WM gespielt, im Halbfinale erwies sich Norwegen jedoch als eine Nummer zu groß.

Was fehlt Gensheimer?

"Uns geht es beschissen", sagte Gensheimer in der ARD, inzwischen mit Tränen in den Augen, während die Fans in Hamburg frenetisch für eine an die Grenze gegangene deutsche Mannschaft applaudierte. Allein: es konnte den 33-Jährigen nicht trösten, zumal kurz darauf auch das Spiel um Platz drei gegen Frankreich verloren ging. (Alle wichtigen Infos zur Handball-EM 2020)

Gensheimer ist unbestritten einer der besten Handballer der Welt. Mit den Rhein-Neckar Löwen holte er 2013 den Pokal und 2016 die lang ersehnte Meisterschaft. Bei Paris Saint-Germain wurde er dreimal Meister und einmal Pokalsieger. Dennoch gilt Gensheimer als der Unvollendete. Warum?

Die Antwort ist einfach: Nie konnte er mit Deutschland einen großen Titel gewinnen. 2016, als die "Bad Boys" sich in Polen zum Europameister krönten, fehlte Gensheimer verletzungsbedingt. Bei den EM-Teilnahmen 2010 und 2012 sowie bei den Weltmeisterschaften 2011, 2015, 2017 und 2019 stand für Deutschland und Gensheimer am Ende gar nichts - nicht einmal Bronze, das der gebürtige Mannheimer zumindest bei den Olympischen Spielen 2016 holte.

Gensheimer: "Im Herbst meiner Karriere"

Wie tief sitzt der Stachel über das mangelnde Gold im Schrank?

"Es ist kein Geheimnis, dass ich gerne mehr erreicht hätte", sagte Gensheimer beim Sportbuzzer: "Dafür bin ich Leistungssportler. Ich bin jetzt im Herbst meiner Karriere und irgendwann ist die zu Ende."

Bevor die Karriere des Linksaußen allerdings ein Ende findet, gibt es noch ein paar Chancen, der Titellosigkeit den Garaus zu machen. So beim anstehenden Turnier, der Europameisterschaft, die in Österreich, Schweden und Norwegen ausgetragen wird.

Die deutsche Mannschaft startet am 9. Januar, dem Eröffnungstag, ins Turnier. Gegner sind die Niederlande. (Handball-EM: Deutschland - Niederlande, ab 18.15 Uhr im LIVETICKER)

"Wir haben uns das Ziel gesteckt, mehr zu erreichen als 2019. Wir haben Lust auf mehr", erklärte Gensheimer, schränkte jedoch ein: "Es ist schwierig zu sagen, wo wir im internationalen Vergleich stehen. Ich habe uns als Halbfinal-Anwärter gesehen, aber durch all die Verletzten müssen wir schauen, wie schnell es bei uns funktioniert."

Vollendung des Unvollendeten?

Favorit der Gruppe sei Spanien, das "eine sehr erfahrene Mannschaft beisammen hat. Die spielen eine sehr clevere und offensive Abwehr, die immer auf Ballgewinne geht", sagte Gensheimer, der während der EM in einem Einzelzimmer schläft. Der Niederlande und Lettland wolle man begegnen, "ohne arrogant zu sein. Wir müssen die beiden Spiele gewinnen."

Bescheidenheit mag das DHB-Team diesmal den entscheidenden Schritt nach vorne bringen. Für Gensheimer wäre es die Erlösung nach einer Odyssee der Misserfolge.

"Es ist ein großes Ziel von mir, mit Deutschland einen Titel zu gewinnen", betonte er noch einmal.

Dann endlich könnte aus dem Unvollendeten ein Vollendeter werden.