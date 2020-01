Nur zwei Tage nach der bitteren Niederlage gegen Kroatien hat sich die deutsche Handball-Auswahl bei der EM in Wien mit einer starken Leistung im Nachbarschaftsduell gegen Österreich eindrucksvoll zurückgemeldet.

Beim 34:22-Sieg im vorletzten Hauptundenspiel überragte Torwart Johannes Bitter, der über 50 Prozent der Würfe gehalten hat und zum Man of the Match gewählt wurde.

Anzeige

Da zuvor Spanien gegen Weißrussland gewann, war der Halbfinal-Einzug endgültig unmöglich geworden. Die beiden Plätze in der Vorschlussrunde aus dieser Gruppe sicherten sich Spanien und Kroatien. Der DHB-Auswahl ist nun der dritte Rang in ihrer Gruppe nicht mehr zu nehmen. Sie bestreitet damit noch das Spiel um Platz fünf in Stockholm - unabhängig vom Ausgang des letzten Hauptrundenspiels am Mittwoch gegen Tschechien.

Bitter: "Haben uns gepuscht"

"Wir freuen uns über diesen Sieg, weil das nicht klar war. Wir waren schon in einem Loch gestern, als uns bewusst geworden ist, dass die EURO nahezu vom Ergebnis her vorbei ist", sagte Bitter in der ARD. "Aber heute haben wir uns so gepusht, die Halle noch mal mitgenommen, und jetzt ist es einfach wunderschön. Fast schade, dass nicht mehr geht."

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Bundestrainer Christian Prokop musste trotz des am Ende klaren Sieges erst einmal tief durchatmen. "Genießen konnte ich vielleicht die letzten zehn Minuten. Vorher war es doch eine große mentale Herausforderung. Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen", sagte Prokop.

Kastening bester deutscher Werfer

Beste deutsche Werfer vor rund 9000 Zuschauern in der Wiener Stadthalle waren Timo Kastening (Hannover/6 Tore) und der fünfmal vom Siebenmeterpunkt erfolgreiche Tobias Reichmann (Melsungen).

"Ich glaube, speziell das heutige Spiel war sehr gut für uns", sagte Deutschlands Toptorschütze Kastening: "Das war so ein bisschen Balsam für die Seele. Es war nicht einfach, in dieses Spiel zu gehen, das hat man am Anfang gemerkt. Dann haben wir uns aber einen Ruck gegeben und sind gut ins Spiel gekommen. Wenn man so Handball spielt, macht das Spaß."

Je länger das Spiel dauerte, desto sicherer und präziser wurden die Spielzüge der deutschen Mannschaft. Und wenn es hinten doch einmal eng wurde, war Oldie Bitter zur Stelle.