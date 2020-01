+++ HIER AKTUALISIEREN +++

+++ Österreich - Deutschland 15:15 +++

Jogi Bitter zeigt direkt die erste Parade, aber Julius Kühn scheitert vorne auch am Keeper. Jannik Kohlbacher holt die nächste 2-Minuten-Strafe heraus, allerdings gibt es trotzdem Abwurf. Die DHB-Jungs warten also noch auf das erste Tor in Hälfte zwei.

Anzeige

+++ Weiter geht's +++

Wie schon im Test gegen Island löst Johannes Bitter Andi Wolff nach der Halbzeit zwischen den Pfosten ab. Außerdem sind jetzt Marian Michalczik und Timo Kastening auf dem Feld.

+++ Österreich - Deutschland 15:14 +++

Vom 7-Meter-Punkt zeigt sich Gensheimer gewohnt treffsicher, Zieker darf aber direkt wieder aufs Feld. Auch Kohlbacher bleibt weiterhin fehlerfrei, aber in der Abwehr ist noch gewaltig Steigerungspotenzial. Es gibt das nächste Timeout.

Noch 15 Sekunden auf der Uhr und Österreich hat die Chance, mit einem Remis in die Pause zu gehen. Aber den Gastgebern läuft die Zeit davon. Die Teams verabschieden sich in die Halbzeit.

+++ Österreich - Deutschland 13:13 +++

Für Gensheimer ist jetzt Patrick Zieker auf der Platte und sorgt auch direkt für seinen ersten Treffer. Die Leichtsinnsfehler im Angriff kann das deutsche Team aber nach wie vor nicht abstellen und nutzt die nächste hunderprozentige Chance nicht.

+++ Österreich - Deutschland 12:12 +++

Das ist ärgerlich! Drux scheitert bei einem ganz freien Wurf an Österreichs Keeper und Gensheimer kassiert im Gegenzug in der Abwehr die 2-Minuten-Strafe. Das Potenzial ist da, an der Umsetzung hapert es momentan aber gewaltig.

+++ Österreich - Deutschland 11:12 +++

Paul Drux zeigt, was er am besten kann: Er zieht in die Tiefe und ist nur mit einem harten Foul zu stoppen. Österreichs Daniel Dicker muss für zwei Minuten vom Feld.

Jetzt kommt auch Julius Kühn immer wieder in der Offensive aufs Feld und sorgt für ein einfaches Tor aus der zweiten Reihe. Die DHB-Jungs gewinnen den Ball in der Abwehr und das Tor der Gegner steht leer. Gensheimer missglückt der Versuch aus der Ferne aber.

+++ Österreich - Deutschland 11:11 +++

Schöne Kombination: Schmidt leitet den Ball hinter dem Rücken auf Reichmann weiter, der verwandelt trotz Zeitspiel und spitzem Winkel souverän und beweist einmal mehr, warum Prokop nach der Ausbootung bei der WM doch wieder auf den Linkshänder setzt. Nächster Assist für Schmidt. Erneut steht Kohlbacher am Kreis frei und bekommt das Zuspiel. Allerdings kassieren die DHB-Männer auf der anderen Seite zu einfache Gegentore.

+++ Österreich - Deutschland 9:9 +++

Zumindest das Zusammenspiel mit dem Kreis funktioniert. Jannik Kohlbacher stellt erneut die Führung her. Auf der anderen Seite macht Wolff seinen Kasten dicht, aber nach einem Fehler im Angriff kassiert Deutschland schon wieder einen Gegenstoß.

+++ Österreich - Deutschland 8:8 +++

Für Kai Häfner steht jetzt Nachrücker David Schmidt im rechten Rückraum. Doch nach wie vor läuft es im Angriff nicht wirklich rund. Zuletzt hapert es an der Chancenauswertung.

+++ Österreich - Deutschland 8:7 +++

Jetzt leisten sich die DHB-Männer leichtsinnige Fehler im Angriff. Das Positionsspiel ist noch nicht gut und Österreich nutzt jeden Fehler aus. Christian Prokop sieht sich nach einem 0:4-Lauf zur ersten Auszeit gezwungen.

+++ Österreich - Deutschland 6:7 +++

Schöne Aktion: Kai Häfner findet Jannik Kohlbacher am Kreis, der souverän verwandelt. Aber auch die Gastgeber drücken ordentlich aufs Gas und sorgen mit zwei schnellen Toren für den Anschluss.

+++ Österreich - Deutschland 3:6 +++

Das Stürmerfoul von Böhm gleicht Deutschland mit einer guten Abwehraktion aus. Und wieder stellt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop ihre Konterstärke unter Beweis, die auch bei der EM zum entscheidenden Faktor werden könnte. Reichmann trifft zum zweiten Mal.

+++ Österreich - Deutschland 3:5 +++

Sichere Sache für Andreas Wolff: Der Keeper hält einen Schlagwurf souverän und vorne finden die DHB-Jungs Tobias Reichmann, der seinen ersten Treffer beisteuert. Janko Bozovic sorgt allerdings schnell für den Anschluss, aber wieder hat das DHB-Team in Person von Kai Häfner eine schnelle Antwort parat.

+++ Österreich - Deutschland 2:3 +++

Auf das erste Gegentor folgt sofort die Antwort von Fabian Böhm. Der Rückraumspieler lässt die Abwehr des EM-Co-Gastgebers mit seinem Schlagwurf alt aussehen. Auf der anderen Seite ist die deutsche Abwehr zu unaufmerksam und lässt Österreichs Kreisläufer komplett alleine stehen.

+++ Österreich - Deutschland 0:2 +++

Das fängt ja schon gut an. Der Pass geht nach Außen auf Kapitän Uwe Gensheimer und der stellt einmal mehr sein berühmtes "Gummi-Handgelenk" unter Beweis und packt einen Dreher aus. Der nächste Streich folgt zugleich: Der erste Konter wird generiert und wieder netzt Gensheimer ein.

+++ Prokop setzt auf Böhm +++

Es gibt eine Veränderung in der Startaufstellung im Vergleich zum Test gegen Island. Statt Julius Kühn beginnt Fabian Böhm im Rückraum.

+++ Los geht's +++

Die beiden Mannschaften laufen ein und stellen sich für die Nationalhymnen auf. Alles ist angerichtet für die EM-Generalprobe - los geht's.

+++ Verletzungspech soll kein Hindernis sein +++

Kurz vor der EM wandert der Blick auch zu den zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen im DHB-Team. Hanning zeigt sich gelassen. "Klagen über verletzte Spieler gibt es bei mir nicht. Wir beschäftigen uns nicht mit Dingen, die wir nicht verändern können", erklärte der DHB-Vize: "Unsere Mannschaft kann die Situation lösen. Davon bin ich überzeugt. Wir wollen erfolgreich sein, egal in welcher Besetzung." (Handball-EM: Deutschland - Niederlande am Donnerstag um 18.15 Uhr im LIVETICKER)

+++ Hohe Ansprüche ans DHB-Team +++

Nach den EM-Titeln 2004 und 2016 hofft Handball-Deutschland auch auf einen Erfolg in diesem Jahr. Bereits im Testspiel gegen Island konnten die Deutschen ihr Stärke zeigen. DHB-Vizepräsident Bob Hanning hat ein klares Ziel: "Minimum ist ein Platz unter den ersten sechs." Aber der eigentliche Anspruch sei das Erreichen des Halbfinales. "Eine Medaille wäre ein Erfolg, die Wiederholung des EM-Titels von 2016 ein Traum", ergänzte Hanning. Das Spiel gegen Österreich ist auf dem Weg zum EM-Titel ein erster Wegweiser.

+++ Herzlich Willkommen +++

Es wird ernst für das DHB-Team von Bundestrainer Christian Prokop: In drei Tagen startet die Handball-Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen. Kurz vor dem Turnier steht für das deutsche Team die Generalprobe gegen Gastgeberland Österreich in Wien an. Anwurf ist um 14.40 Uhr.