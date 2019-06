Vier Siege in vier Spielen. Das ist die Bilanz der deutschen Handballnationalmannschaft in der EM-Qualifikation. Gegen Israel soll in Tel Aviv der fünfte Sieg folgen. (Handball-EM-Qualifikation, Israel - Deutschland ab 15 Uhr im LIVETICKER)

Das Team von Bundestrainer Christian Prokop kann entspannt in das vorletzte Quali-Spiel gehen: Mit dem Sieg gegen Polen hat die DHB-Auswahl die vorzeitige Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Januar sichergestellt. Die Handball-EM 2020 wird erstmals in drei Ländern ausgetragen. Die Spiele finden in Österreich, Norwegen und Schweden statt.

Anzeige

Gegen Israel muss der Bundestrainer auf Finn Lemke, Niclas Pieczkowski und Tobias Reichmann verzichten. Reichmann war der letzte der drei Spieler, der seine Teilnahme absagen musste. „Tobias hat mich am Pfingstmontag informiert, dass er für das Spiel in Israel absagen muss. Er möchte aber unbedingt wieder für die Nationalmannschaft spielen und setzt alles daran, am Sonntag gegen den Kosovo im Team zu stehen“, erklärt Prokop auf der Website des Deutschen Handballbundes.

Jetzt aktuelle Handball-Fanartikel bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Der Tabellenerste der Gruppe 1 kann fast nicht mehr von seiner Position verdrängt werden. (SERVICE: Spielplan der Handball-EM-Quali im SPORT1-Datencenter)

Israel ist zwar in der Tabelle der erste Verfolger des deutschen Teams. Doch das Hinspiel im vergangenen Oktober in Wetzlar war ein deutlicher Sieg für die Mannschaft um ihren Kapitän Uwe Gensheimer. Das DHB-Team gewann mit 37:21.

Gegner Israel musste sich in der aktuellen Quali-Saison nicht nur gegen Deutschland geschlagen geben. Gegen die Kosovo-Auswahl gab es eine knappe Niederlage.

Mit einem Sieg könnte Israel einen wichtigen Schritt in Richtung EM-Teilnahme machen. Israel konnte sich bislang lediglich 2002 für die Endrunden-Teilnahme qualifizieren.

Zwischen den Handballnationalmannschaften Deutschlands und Israels gab es bislang 18 Partien. In 16 Spielen ging das deutsche Team als Sieger vom Feld, einmal endete ein Spiel mit einem Unentschieden.

So können Sie die Handball-EM-Qualifikation Israel gegen Deutschland LIVE verfolgen:

Stream: zdfsport.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App