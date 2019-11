Die Gruppengegner der vier Handball-Bundesligisten im EHF-Cup stehen fest.

Füchse Berlin wollen Titel verteidigen - Neuland für Rhein-Neckar Löwen

Der zweimalige Cup-Gewinner Füchse Berlin bekommt es in der Gruppe C mit PAUC Handball aus Frankreich, Grundfos Tatabanya aus Ungarn und BM Logrono La Rioja aus Spanien zu tun.

"Wir haben alle nur ein Ziel. Wir möchten gemeinsam mit unseren Fans den Titel im heimischen Fuchsbau zurück nach Berlin holen", sagte Geschäftsführer Bob Hanning nach der Auslosung in Wien.

Die Rhein-Neckar Löwen treffen auf den spanischen Vertreter Liberbank Cuenca, USAM Nimes Gard aus Frankreich und den dänischen Spitzenclub TTH Holstebro.

"Gegen keinen Klub haben die Löwen in ihrer Europapokalgeschichte bisher gespielt. Das werden auch für unsere Fans spannende Duelle", sagte der sportliche Leiter Oliver Roggisch über die Konstellation in der Gruppe B.

MT Melsungen wieder gegen Benfica - SC Magdeburg trifft auf Spitzen-Klub

Die MT Melsungen spielt in der Gruppe A gegen Bjerringbro-Silkeborg aus Dänemark, KPR Gwardia Opole aus Polen und wie schon bei der letzten Teilnahme in diesem Wettbewerb in 2017 gegen SL Benfica aus Portugal.

Der SC Magdeburg tritt in der Gruppe C gegen Top-Club HBC Nantes (Frankreich), RK Gorenje Velenje (Slowenien) und Abanca Ademar Leon (Spanien) an.

Die sechs Gruppenspiele finden zwischen dem 8. Februar und 29. März 2020 statt, die Gruppensieger qualifizieren sich für das Final Four in Berlin (23./24. Mai). - Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: MT Melsungen, Bjerringbro-Silkeborg/Dänemark, KPR Gwardia Opole/Polen, SL Benfica/Portugal

Gruppe B: Rhein-Neckar Löwen, Liberbank Cuenca/Spanien, USAM Nimes Gard/Frankreich, TTh Holstebro/Dänemark

Gruppe C: SC Magdeburg, HBC Nantes/Frankreich, RK Gorenje Velenje/Slowenien, Abanca Ademar Leon/Spanien

Gruppe D: PAUC Handball/Frankreich, Grundfos Tatabanya/Ungarn, Füchse Berlin, BM Logrono La Rioja/Spanien