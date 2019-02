Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf ist erfolgreich in den EHF-Cup gestartet.

Der Europapokalneuling siegte gegen den HC Eurofarm Rabotnik aus Mazedonien mit 24:21 (16:14). Bester Werfer der Recken war der dänische Weltmeister Morten Olsen mit sieben Treffern.

Die weiteren Gegner der Niedersachsen in der Gruppe B sind RK Nexe (Kroatien) und Grundfos Tatabanya HC (Ungarn).

Drei Bundesliga-Klubs am Start

Neben Hannover sind in Titelverteidiger Füchse Berlin und Rekordmeister THW Kiel zwei weitere deutsche Teams im Wettbewerb.

Die Gruppenphase mit den letzten 16 Mannschaften wird vom 9. Februar bis 31. März 2019 ausgetragen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung ins Viertelfinale (20. bis 28. April), das Final Four findet am 18./19. Mai in der Kieler Sparkassen-Arena statt.