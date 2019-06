Die Partien am 34. Spieltag (alle 15 Uhr): (Tabelle der HBL)

Bergischer HC - SG Flensburg-Handewitt

THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf

SG BBM Bietigheim - VfL Gummersbach

MT Melsungen - TBV Lemgo

Füchse Berlin - HSG Wetzlar

Die Eulen Ludwigshafen - TSV GWD Minden

Frisch Auf! Göppingen - SC Magdeburg

SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen

TVB 1898 Stuttgart - HC Erlangen

+++ Gummersbach hofft wieder +++

Der VfL Gummersbach kämpft sich ins Spiel und gleicht in der 20. Minute zum 7:7 aus.

+++ Flensburg marschiert +++

Wanne trifft zum 9:5 (19.) für die SG beim Bergischen HC. Der Titel rückt so immer näher.

+++ THW weiter mit Problemen +++

Hannover geht in Kiel in der 20. Minute wieder mit 9:8 in Führung.

+++ Flensburg weiter auf Titelkurs +++

Die SG hat beim BHC weiter alles im Griff: Zachariassen trifft zum 8:5 (17.) - die Gastgeber reagieren mit einer Auszeit.

+++ Hannover bleibt hartnäckig +++

Kiel kann sich nicht absetzen. Der THW kassiert durch Böhm den 7:7-Ausgleich (15.).

+++ Gummersbach noch nicht drin +++

Im Abstiegskrimi setzt sich Bietigheim zunächst etwas ab. Link stellt mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (13.).

+++ Flensburg setzt sich etwas ab +++

Nach zwölf Minuten führt die SG mit 6:3. Duvnjak sorgt derweil in Kiel mit seinem dritten Tor für das 6:5 - der THW führt damit gegen Hannover erstmals.

+++ Kiel meldet sich zurück +++

Domagoj Duvnjak gleicht mit seinem zweiten Treffer zum 4:4 aus (10.). Nach holprigem Star ist der Rekordchampion nun allmählich besser im Spiel.

+++ Krimi im Keller +++

Bietigheim führt nach sieben Minuten im Abstiegskrimi gegen Gummersbach mit 2:1.

+++ Hannover ärgert Kiel +++

Die Hannoveraner ziehen nach fünf Minuten mit 3:1 davon. Derweil baut Spitzenreiter Flensburg seine Führung durch Gottfridsson auf 4:1 aus.

+++ Flensburg legt vor +++

Der Spitzenreiter führt nach zwei Minuten bereits mit 2:0. Den ersten Treffer in Kiel werfen die Gäste aus Hannover.

+++ Los geht's! +++

Die Partien laufen. (LIVE-Statistiken zu den Spielen)

+++ Gislason wird verabschiedet +++

Emotional wird es schon vor dem Anwurf: Der THW Kiel verabschiedet seinen langjährigen Coach Alfred Gislason.

+++ Duell um den Meistertitel +++

Bis zum letzten Spieltag hat der THW Kiel die Meisterschaft offen gehalten. Patzt Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt beim Bergischen HC, könnte der Rekordmeister den Nordrivalen mit einem Sieg gegen Hannover doch noch abfangen. Beim THW verabschieden sich nach dem Spiel Trainer Alfred Gislason und Torwart Andreas Wolff.

+++ Steigt Gummersbach ab? +++

Dramatisch wird es so oder so in Bietigheim. Der Tabellenvorletzte empfängt den 16., den VfL Gummersbach. Endet die Partie remis oder gewinnt der VfL, bleibt die SG BBM Bietigheim 17. und steigt ab. Doch mit einem Sieg der Gastgeber müsste Gummersbach gemeinsam mit Ludwigshafen in die 2. Bundesliga runter.

+++ Letztes Ticket für Europa zu vergeben +++

Flensburg, Kiel, Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen spielen nächste Saison auf jeden Fall international. Den letzten Startplatz machen die MT Melsungen (5.), die Füchse Berlin (6.) und mit Außenseiterchancen der Bergische HC (7.) unter sich aus.