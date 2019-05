Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt gibt sich im Bundesliga-Titelkampf weiter keine Blöße.

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla setzte sich zum Auftakt des 29. Spieltages gegen den SC DHfK Leipzig mit 27:21 (16:10) durch und baute die Tabellenführung mit 56:2 Punkten aus.

Die Flensburger erhöhten damit den Druck auf Verfolger THW Kiel (50:6). Der Rekordmeister muss am Samstag mit einem Sieg beim HC Erlangen nachziehen. Am 12. Mai kommt es dann in Kiel zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Nordrivalen. Für den THW dürfte dies die letzte Chance sein, das Titelrennen noch einmal spannender zu machen.

Die SG geriet gegen den Tabellen-15. aus Leipzig nie ernsthaft in Gefahr und setzte sich bereits zur Halbzeit vorentscheidend ab. Im zweiten Durchgang verwaltete der Favorit seinen Vorsprung souverän. Bester Werfer beim Sieger war Rechtsaußen Marius Steinhauser mit acht Toren. Je fünfmal trafen Magnus Jöndal und Jim Gottfridsson. Bester Schütze beim SC war Patrick Wiesmach (7/1).