Endlich ist es soweit: Der THW Kiel fordert die SG Flensburg-Handewitt zum möglicherweise entscheidenden Duell um den Titel.

Das Duell THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt ab 14.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ Los geht's +++

Die beiden Teams machen sich bereit. Kiel ist zu Beginn der Partie in der Sparkassen-Arena im Ballbesitz, Flensburg bereitet sich auf die Defensive vor.

+++ Kampf um den Titel +++

Flensburg reist am 30. Spieltag der Handball-Bundesliga als Tabellenführer nach Kiel und will mit einem Sieg für die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen sorgen.

Vier Spieltage vor Schluss liegt der THW zwei Zähler hinter dem Spitzenreiter, der allerdings noch ein Spiel mehr in der Hinterhand hat. Sollten die Kieler vor eigenem Publikum verlieren, wäre der Meisterschaftszug wohl endgültig abgefahren.

+++ Torhüter-Duell kann entscheiden+++

Voraussichtlich wird Niklas Landin beim THW Kiel zwischen den Pfosten beginnen, Benjamin Buric bei Flensburg. Die Torhüter-Position könnte zum Schlüsselduell werden - das verrät auch der ehemalige Flensburger Trainer Ljubomir Vranjes im SPORT1-Interview.

Wer erwischt den besseren Tag? "Niklas Landin zeigt in wichtigen Spielen meist noch einmal eine bessere Leistung", meint Vranjes.

+++ Gislason wünscht sich Meisterschaft +++

Kiels Coach Alfred Gislason gibt am Ende der Saison das Team an seinen Nachfolger Filip Jicha ab. Mit der Meisterschaft in der Handball-Bundesliga würde sich für den Isländer noch einmal ein Traum erfüllen. "Noch eine zum Abschluss - das wäre schön." Der 59-Jährige stellt klar: "Ein Sieg im Derby würde den Druck auf Flensburg erhöhen."