Kaum ein Spiel elektrisiert die Menschen in Schleswig-Holstein so sehr wie das Derby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt (So., 14.30 Uhr im LIVETICKER).

Doch nicht nur im hohen Norden sorgt diese Begegnung regelmäßig für Ausnahmezustand. Auch im Rest von Handball-Deutschland gilt das Duell der beiden Dauerrivalen als "Mutter aller Derbys".

Bereits 98 Mal gab es die Begegnung bisher, dabei spricht die Bilanz mit 58:35 Siegen klar für die "Zebras" aus Kiel, fünf Partien endeten unentschieden. Das Hinspiel ging knapp an die SG, ein weiterer Erfolg würde wohl die Vorentscheidung im Meisterkampf bedeuten.

Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen am 30. Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison blickt SPORT1 zurück auf die emotionalsten Nord-Derbys der vergangenen Jahre.