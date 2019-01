Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft im Halbfinale des DHB-Pokals auf die Füchse Berlin. Die TSV Hannover-Burgdorf und der SC Magdeburg spielen den zweiten Finalisten aus.

Das ergab die Auslosung durch Ex-Weltmeister Pascal Hens am Dienstag in Hamburg. Der Titel wird im Rahmen des Final Four an der Elbe am 6. und 7. April vergeben.

"Es wird sicherlich auf die Tagesform ankommen", sagte Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi: "Wir wollen natürlich auch das Finale bestreiten." Die Zebras hatten den Pokal zuletzt 2017 gewonnen. "Das ist für uns eine große Aufgabe, die es anzugehen gilt", sagte Füchse-Sportkoordinator Volker Zerbe. Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen war im Viertelfinale an Berlin gescheitert.

Die Halbfinalpartien werden am 6. April um 15.50 Uhr und 18.30 Uhr angeworfen, das Finale einen Tag später steigt um 15.15 Uhr.