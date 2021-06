Beim Final-Four der Handball-Champions-League werden am kommenden Wochenende bis zu 1000 Zuschauer in der Kölner Lanxess Arena zugelassen. Das teilte der europäische Handballverband EHF am Mittwoch mit. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Rheinmetropole den fünften Werktag hintereinander unter 35, wodurch Lockerungsschritte möglich sind. Zuschauer brauchen für den Einlass einen negativen Corona-Schnelltest.

Im ersten Halbfinale treffen am Samstag (15.15) zunächst der dänische Klub Aalborg Handbold und das Starensemble von Paris Saint-Germain aufeinander. Im zweiten Semifinale stehen sich ab 18 Uhr der FC Barcelona und HBC Nantes gegenüber. Das Finale ist für Sonntag angesetzt.

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt waren jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.