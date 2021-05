Bittere Nachrichten für den THW Kiel: Handball-Nationalspieler Patrick Wiencek wird dem Bundesliga-Spitzenreiter mindestens vier Wochen fehlen.

Der Kreisläufer Kiels hat sich beim 31:29-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain einen Wadenbeinbruch zugezogen. (NEWS: Alles zur Handball-CL)

Das gab der Handball-Bundesligist am Donnerstag auf seiner Homepage bekannt.

Gegenspieler rutscht ins Bein von Wiencek

In der 32. Minute der Partie war Gegenspieler Luc Steins unglücklich in das rechte Bein von Wiencek gerutscht. Der 32-Jährige lag danach mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, ehe er gestützt vom Feld geführt werden musste.

Bestätigt sich die vom Mannschaftsatzt prognostizierte Ausfallzeit, würde Wiencek damit sowohl das Rückspiel in Paris als auch das Final Four in Hamburg Anfang Juni verpassen. Selbst beim Erreichen des Finalturniers der Königsklasse am 12./13. Juni müsste Kiel wahrscheinlich auf ihn verzichten.

Die Verantwortlichen der deutschen Handball-Nationalmannschaft werden ebenfalls sehr genau den Heilungsverlauf bei Wiencek beobachten, denn auch seine Olympia-Teilnahme in Tokio ist nun zumindest fraglich.