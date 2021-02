Die SG Flensburg-Handewitt hat bei der Rückkehr der Handball-Champions-League nach 46-tägiger Spielpause einen wichtigen Sieg gefeiert. Mit zwei dänischen Weltmeistern, zwei schwedischen WM-Zweiten, aber ohne ihren mit Corona infizierten Kreisläufer Johannes Golla gewann die Mannschaft von Trainer Maik Machulla beim HC Meschkow Brest in Belarus 28:26 (14:15). Mit dem siebten Sieg im neunten Spiel setzte sich die SG an die Spitze der Gruppe A.

Nach einem guten Start für Flensburg entwickelte sich in Belarus eine enge Partie mit vielen Führungswechseln. Nach einem 21:23-Rückstand drehte die SG das Spiel und zog auf 27:24 davon. Trotzdem wurde es noch einmal eng, doch Göran Johannessen machte in der Schlussminute mit seinem neunten Treffer alles klar. Neben dem Norweger traf dessen Landsmann Magnus Röd (5) am besten. Für Brest war es die erste Niederlage im fünften Heimspiel des laufenden Wettbewerbs.