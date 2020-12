Köln (SID) - Auf die deutschen Handballfans wartet Ende Dezember ein TV-Leckerbissen: Das Final Four der Champions League mit dem deutschen Rekordmeister THW Kiel wird live und exklusiv vom paneuropäischen Sender Eurosport übertragen.

In den Halbfinals stehen sich am Montag (28. Dezember, 18.00 Uhr) zunächst der FC Barcelona und Paris St. Germain gegenüber. Es folgt die Partie zwischen Kiel und dem ungarischen Vertreter Telekom Veszprem (20.30). Am Dienstag stehen das Spiel um Platz drei (18.00) und das Finale (20.30) an.

Kiel und Veszprem hatten zuletzt in der Gruppenphase Ende Oktober gegeneinander gespielt, die Partie endete mit einem 31:31. Kiel ist die erste deutsche Mannschaft im Final Four seit 2016, der bis dato letzte deutsche Sieger war 2014 die SG Flensburg-Handewitt.